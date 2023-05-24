Лама з Італії потрапила до Книги рекордів Гіннеса за найвищий стрибок у світі

Лама італійського фермера побила світовий рекорд, коли зробила стрибок висотою 1,3 метра.

Про це свідчить запис у Книзі рекордів Гіннеса.

Господар Боатенга де Оро (так звати ламу) привів тварину на зйомки італійського телешоу Lo Show Dei Record, щоб побити попередній рекорд, але лама цього не змогла зробити, найімовірніше, нервувалася через відеокамери й натовп людей.

Проте за кілька днів суддя Книги рекордів Гіннеса відвідав рідну ферму лами, аби ще раз спробувати зареєструвати новий рекорд. Там Боатенг де Оро зміг перестрибнути палицю на висоті 1,3 метра.