Microsoft оновлює чат-бот ChatGPT і дає йому доступ до пошукової системи. Це означає, що чат зможе брати інформацію з інтернету

Компанія Microsoft оновила свій чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT. Йому дадуть доступ до пошукової системи Bing, що дозволить чату брати найбільш актуальну інформацію з інтернету.
Про це пише Reuters.
Інформація у ChatGPT була обмежена 2021 роком, коли його тренували. Відтепер чат-бот зможе користуватися доступом до інтернету і завжди володіти найбільш актуальною інформацією.
Наразі цю функцію роблять доступною для власників платної версії чату, але невдовзі її інтегрують і в безкоштовну версію.
- ChatGPT — це найновіший чат-бот від дослідницького фонду OpenAI, який заснував Ілон Маск. 30 листопада 2022 року OpenAI зробила чат-бот доступним для безплатного публічного тестування. ChatGPT може імітувати діалог, відповідати на додаткові запитання, визнавати помилки, заперечувати неправильні передумови та відхиляти недоречні запити. У ЄС вже створюють робочу групу з ChatGPT, щоб встановити правила конфіденційності для штучного інтелекту.