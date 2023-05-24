Microsoft оновлює чат-бот ChatGPT і дає йому доступ до пошукової системи. Це означає, що чат зможе брати інформацію з інтернету

Компанія Microsoft оновила свій чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT. Йому дадуть доступ до пошукової системи Bing, що дозволить чату брати найбільш актуальну інформацію з інтернету.

Про це пише Reuters.

Інформація у ChatGPT була обмежена 2021 роком, коли його тренували. Відтепер чат-бот зможе користуватися доступом до інтернету і завжди володіти найбільш актуальною інформацією.

Наразі цю функцію роблять доступною для власників платної версії чату, але невдовзі її інтегрують і в безкоштовну версію.