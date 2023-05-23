У Швейцарії затримали 80 «екоактивістів», які намагалися зірвати виставку бізнес-авіації

Швейцарська поліція затримала 80 екоактивістів, які влаштували акцію протесту в аеропорту Женеви. Його роботу довелося призупинити на годину «з міркувань безпеки».

Про це повідомляє France-Presse.

В акції протесту взяли участь понад сто активістів з різних організацій. Це сталося під час проведення найбільшої в Європі виставки приватних літаків бізнес-авіації European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE).

Активісти закликали повністю заборонити польоти приватних літаків та заблокували головний вхід на виставку ділової авіації, яка проходить у виставковому центрі Palexpo неподалік аеропорту Женеви.

Місцева поліція швидко втрутилася та видворила активістів, але деякі встигли «приклеїтися до виставкових експонатів». Загалом правоохоронці затримали 80 людей.

Зазначається, що за останні 20 років кількість приватних та бізнес-джетів у всьому світі збільшилася більш ніж удвічі.