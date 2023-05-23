Amazon дозволить купувати алкоголь через систему сканування долонь. Вона підтверджуватиме вік клієнта

Платіжна система Amazon One запроваджує перевірку віку за допомогою руки, це дозволить купувати алкоголь без перевірки документів.
Користувачі просто повинні завантажити на сайт Amazon One офіційне посвідчення особи, після чого зможуть придбати алкогольні напої через систему сканування долонь. Таким чином продавці чи бармени отримають повідомлення «21+».
Для початку купувати алкоголь «долонями» дозволять на бейсбольному стадіоні Coors Field у Денвері, штат Колорадо.
- Технологію Amazon One розробили як спосіб пришвидшення покупок. У 2020 році компанія інтегрувала систему у власних супермаркетах Fresh і мінімагазинах Go, а також деяких магазинах Whole Foods. Згодом до Amazon One приєдналися спортивні та розважальні заклади, а Panera Bread почала тестувати систему у двох своїх ресторанах на початку цього року.
- В компанії запевняють, що система «сканувань долонь» є більш приватною, ніж інші біометричні системи, оскільки ви не можете визначити особу людини, дивлячись на зображення її долоні.