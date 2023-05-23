Штучний інтелект від Meta розпізнаватиме понад 4 тисячі мов. Його навчали на релігійних текстах

Штучний інтелект Massively Multilingual Speech (MMS) від компанії Meta зможе розпізнавати більш ніж 4 тисячі мов і розмовлятиме понад 1 100 мовами.

Про це пише Engadget.

Meta надала відкритий доступ до MMS, щоб допомогти зберегти мовне розмаїття та заохотити дослідників розвивати його за допомогою свого інструменту.

Компанія використала нетрадиційний підхід до збору аудіоданих — прослуховування аудіозаписів перекладених релігійних текстів.

«Ми звернулися до релігійних текстів, таких як Біблія, які були перекладені багатьма мовами та чиї переклади були широко вивчені для дослідження мовного перекладу на основі тексту», — заявили в компанії.

На думку розробників, це важливий крок до збереження мов, яким загрожує зникнення.