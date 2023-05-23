У Великій Британії вперше народилися цуценята рідкісної породи, яку майже винищили під час Другої світової війни

У Великій Британії собака породи веттерхун, що є однією з найрідкісніших у світі, уперше дала потомство — народила вісім цуценят.

Про це пише The Telegraph.

Собака на імʼя Афке пройшла перевірку на чистокровність у нідерландського експерта. Її господарі довго шукали пару для вʼязки, а коли знайшли, то їм довелося їхати понад 700 кілометрів до села Гетерен у Нідерландах — там на них чекав пес Лекс, майбутній батько потомства.

Афке разом зі своїми цуценятами. UK Stabyhoun Association

Цуценятам, трьом дівчаткам і пʼятьом хлопчикам, уже шість тижнів. Вони граються, вчать деякі команди і швидко ростуть. Для них обрали нових господарів, які планують розводити веттерхунів.

Веттерхун, або ж голландський водяний спанієль, це мисливська собака, яку вивели 400 років тому в Нідерландах для полювання на дрібну дичину та водоплавних птахів. Однак коли Німеччина в часи Другої світової війни окупувала Нідерланди, то породу майже повністю винищили. Зараз у світі налічується менше за тисячу таких собак.