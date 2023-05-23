Британія відмовилася передавати Ефіопії останки принца Алемаєху. Бояться порушити упокій інших усопших

Велика Британія відхилила вимогу Ефіопії повернути їй останки принца Алемаєху (1861—1879), похованого на території каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Про це повідомив офіційний представник Букінгемського палацу, передає ВВС.

«Украй малоймовірно, що можна буде ексгумувати останки, не потривоживши місце упокою значної кількості інших [похованих] поблизу», — заявив представник королівської канцелярії.

Він запевнив, що декан Віндзора «дуже трепетно» ставиться до необхідності зберігати памʼять принца, але існує «відповідальність охороняти гідність тих, хто пішов».

«Із цієї причини, на жаль, ми не можемо задовольнити прохання Ефіопії», — додав він.

Принц Алемаєху був сином імператора Ефіопії Теодроса II та імператриці Тируворк, нащадків біблійних царя Соломона та цариці Савської. Коли британський колоніальний корпус в 1868 захопив фортецю Магдала, резиденцію Теодроса II, імператор вирішив за краще вчинити самогубство, ніж здатися в полон загарбникам. Англійський офіцер і дослідник Трістрам Спіді вивіз семирічного хлопчика до Англії. Тут до нього виявила великий інтерес королева Вікторія. Коли хлопець помер у 18 років від плевриту, вона розпорядилася поховати його в каплиці на території заміської резиденції британських монархів під Лондоном.

У 2007 році Ефіопія заявила про намір домогтися видачі останків принца.