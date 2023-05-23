Підсумки саміту G7: Зеленський здобув повну підтримку Заходу, із Глобальним Півднем справи гірші. Провідні світові медіа про війну 22 травня

Лідери країн «Великої сімки» на триденному саміті в Хіросімі, який завершився вчора, мали б обговорити протидію амбіціям Китаю, боротьбу з продовольчою кризою та інфляцією, а також збільшення уваги до країн Азії, Африки та Латинської Америки, де нерідко вважають Захід лицемірним злом. Натомість головною персоною саміту став Володимир Зеленський, а головною країною ― Україна. Раптовий візит президента на саміт G7 десятки світових видань оцінюють як велику дипломатичну удачу. Хоч і додають, що вдалося не все, що зараз потрібно Україні. Викладаємо чотири головні наслідки візиту Зеленського до Хіросіми з точки зору іноземних ЗМІ ― по пунктах.

1. Головні країни Заходу гарантували підтримку України у війні з росією доти, доки це буде потрібно. Ця теза звучить не вперше, однак особисті зустрічі дають підтримці новий поштовх. Наприклад, із лідером Японії Зеленський бачився відносно давно ― і після перемовин Токіо ще не погодилося надати Україні зброю, однак уже лікуватиме у своєму військовому госпіталі українських військових. Інша справа ― колективні зустрічі. На них сторони можуть узгодити колективну позицію. Цього разу від очільників G7 не звучало й натяків на можливий компроміс і поступки у війні з росією. Робота Зеленського на саміті ― один із наслідків цього, пише Associated Press.

2. Літакову коаліцію нарешті сформовано. До 19 травня заяв про остаточне рішення надати Україні F-16 іще не було. США навіть заперечували готовність тренувати українських пілотів для польотів на цих необхідних Києву, за словами української влади, винищувачах. Після зустрічі в Хіросімі все змінилося. Навчання почнеться якнайскоріше, Україна отримає літаки ― і йдеться не про одиниці, а про мінімум десятки. Це видання від CNN до France 24 називають головним практичним наслідком саміту для України.

3. Початок діалогу з Індією, невдача з Бразилією. Уперше після початку повномасштабної війни Зеленський зустрівся з президентом Індії Нарендрою Моді. Досі Нью-Делі намагається уникнути чіткої позиції щодо російського нападу ― це проявляється як в офіційній комунікації, так і в утриманні від голосувань у відповідних засіданнях Генасамблеї ООН. Індія вже майже 70 років очолює «Рух неприєднання», намагаючись бути нейтральною, хоча зараз це грає на руку росії. Втім, як сказав CNN експосол США в Україні Джон Гербст, путін мав би бути дуже невдоволеним, побачивши, як Моді сідає за спільний стіл із Зеленським і згодом висловлює солідарність з українським народом. Це ще не зміна позиції ― однак уже зближення з Києвом. Із Бразилією цього не сталося: Зеленський та президент країни Луїс Інасіо Лула да Сілва дивним чином розминулися на саміті. На думку Гербста, поведінку Лула да Сілви останнім часом не назвати достойною: мовляв, він розшаркується перед диктаторами, то пропонуючи Китаю створити альтернативу долару, то висловлюючи захват путіну. Казус у Хіросімі доповнює цю картину.

4. Глобальний Південь усе ще не за нас. Бразилія має тривалу історію взаємин із росією, які були вигідними для цієї латиноамериканської країни, пише Vox. Це саме стосується, наприклад, арабських країн. Тому Зеленському буде непросто схилити їх на свій бік ― хоча зараз він приділяє цьому посилену увагу. Перед зустріччю в Хіросімі президент виступив перед лідерами арабських країн, акцентуючи увагу на тому, що боротьба України ― антиколоніальна. Цей сентимент близький арабському світу, але самого його поки що замало.

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