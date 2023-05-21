Генсек ООН: Настав час реформувати Раду Безпеки

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив на саміті G7, що настав час реформувати і Раду Безпеки, і Бреттон-Вудські інституції, щоб вони відповідали «реаліям сучасного світу».
Він заявив, що обидві інституції відображають відносини сил 1945 року і потребують оновлення. Це, на його думку, розуміють усі розвинені країни.
«Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала нефункціональною та несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну вона не змогла виконати своєї основної функції глобальної мережі безпеки», — сказав Гутерріш.
- На Раду Безпеки ООН нарікали через право вето, яким часто користується росія. Європейський парламент і Україна закликали виключити росію з Ради Безпеки.
- Колишній держсекретар США Майкл Помпео, якого вважають конкурентом Дональда Трампа на роль кандидата в президенти США від республіканців, казав, що ані росія, ані Китай не мають бути членами Радбезу, оскільки вони нехтують міжнародним правом.