Хоче ввійти в історію. Чоловік з протезами на обох ногах зійшов на Еверест

Ветеран армії Харі Будха Магар з Великої Британії втратив обидві ноги в Афганістані, але це не завадило йому піднятися на найвищу вершину Землі — Еверест. Так він хоче увійти в історію альпінізму та надихнути інших змінити уявлення про людей з інвалідністю.

Про це пише BBC.

Колишній військовий прагне стати першою людиною, яка зійшла на Еверест із двома протезами ніг. За його словами, сходження було «важчим, ніж я міг собі уявити», але потрібно «прагнути до вершини, незалежно від того, наскільки це боляче або скільки часу це зайняло».

Подорож до найвищої вершини Землі зайняла в Харі Будха Магара та його команди 11 днів.