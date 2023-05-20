Саудівська Аравія оголосила про «активний нейтралітет» у відносинах з Україною та росією на тлі війни

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що його країна займає нейтральну позицію у війні, що розвʼязала росія проти України.

Про це повідомляє канал Al Arabiya.

За словами міністра, Саудівська Аравія обрала «активний нейтралітет». Таку заяву він зробив після візиту українського президента Володимира Зеленського до Джидди та його звернення до лідерів Ліги арабських держав.

The Guardian пише, що цю заяву можна вважати «позитивним результатом» для Зеленського, на тлі того, що торік відносини між росією й Саудівською Аравією, «здавалося, досягли свого апогею».

19 травня Зеленський прибув до Саудівської Аравії й провів зустріч зі спадковим принцом і премʼєр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом і премʼєр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані. Виступаючи на саміті Ліги арабських держав, Зеленський закликав арабські країни приєднатися до пунктів української формули миру.