Плутанина з контрнаступом доводить росіян до сказу ― і, схоже, це частина плану ЗСУ. Провідні світові медіа про війну 18 травня

США серйозно розглядають перетворення російсько-української війни на довготривалий заморожений конфлікт на кшталт корейського, індо-пакистанського чи російсько-грузинського, пише POLITICO. Про це свідчить, наприклад, те, що все більше збройної допомоги Україні Пентагон надає не у вигляді зброї зі складів, а як замовлення виробникам. Отже, це замовлення на перспективу, для посилення військової потужності України. «Якщо іще кілька місяців тому ми більше планували «на зараз» ― тепер усе частіше йдеться про довгострокове планування», ― сказав виданню анонімний чиновник із Білого дому. Американці виходять із того, що в майбутньому контрнаступі Україні треба допомагати по максимуму. А тоді поступово ставити питання про складення сторонами зброї, бодай тимчасове. Щодо умов перемирʼя в американській владі є різні позиції: частина чиновників у керівництві країни вважає, що Україна має точно залишити за собою азовські порти й Маріуполь, частина схильна до більших компромісів. Збігаються ж думки щодо двох пунктів: що Україна повинна мати всі умови для вільного й мирного розвитку ― і що навіть суперуспішний контрнаступ не гарантує припинення бойових дій з росією. В якості гарантій безпеки для України розглядаються або членство в НАТО, або, якщо члени альянсу будуть проти, аналог статті 5 статуту НАТО спеціально для України від кількох західних країн. Або ж, як у випадку Ізраїлю, постійна допомога озброєнням. «Озброїти країну, яка перебуває у стані бодай відносного миру, значно дешевше, ніж ту, яка щодня витрачає тисячі снарядів», ― наводить аргумент на користь припинення бойових дій співрозмовник POLITICO зі США. Українська ж сторона продовжує наполягати на тому, що до перемирʼя ЗСУ мають звільнити всі території України, оскільки на окупованих землях триває знущання з мирних мешканців.

Колумніст The Washington Post Джош Роджин опублікував колонку про те, що страждання українців, які залишаються в полоні чи під окупацією росіян, це не те, що можливо терпіти в цивілізованому світі. Тож про перемирʼя з росією чи про обмеження допомоги Україні мова йти не може. Це враження Роджина від показу у США стрічки «Слава Україні» французького філософа Бернара-Анрі Леві. Гостями на показі були захисник «Азовсталі» Михайло Діанов і біженка з Маріуполя Анна Зайцева. Діанов розповів, як росіяни знущалися з нього та з інших українців у таборі для військовополонених в Оленівці, а Зайцева розповіла історію своєї втечі з Маріуполя ― «зелений коридор» виявився геть не безпечним, росіяни навіть зруйнували будівлю, в якій Анна сховалась від обстрілу ― і українські військові мусили її відкопувати. «Так, я розумію, що Захід втомився від війни, ― підсумовує вона. ― А уявіть, як втомились ті, хто досі знаходиться в російській окупації!»

Плутанина з українським контрнаступом доводить росіян до сказу ― і це, схоже, частина плану, стверджує у своїй статті аналітик CNN Нік Пейтон Волш. За його словами, Кремль ніколи не виглядав настільки розгубленим. Чекаючи на початок масивної атаки щогодини, окупанти постійно насторожі і на Херсонщині, і на Запоріжжі, й на Донбасі. Усюди вони зазнають дошкульних ударів, які не розвиваються в масштабний наступ ― тож неясно, де росіянам зосереджувати сили. Євген Пригожин публічно лає керівництво росії ― і це точно не те, що може підняти бойовий дух у такий час. Російська сторона зараз видається непевною й розосередженою, тоді як українська ― цілеспрямована й продовжує набирати потужність. Із кожним наступним тижнем такого вимотування росіян вони ставатимуть усе нервовішими й менш ефективними, прогнозує Волш. І тоді мета України ― повернути максимум території мінімальною кількістю жертв ― стане досяжнішою.

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