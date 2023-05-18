Компанія OpenAI представила офіційний застосунок для чат-боту ChatGPT. Поки тільки для iOS і тільки у США

Компанія OpenAI запустила застосунок ChatGPT для iOS, незабаром зʼявиться версія для Android.

Про це компанія оголосила 18 травня.

Програма безкоштовна, однак там є функція придбати за $20 на місяць підписку на ChatGPT Plus, що пропонує додаткові функції. Програма поки доступна у США, географію обіцяють розширити.

Це перший офіційний мобільний застосунок для ChatGPT. Раніше чат-бот був доступний онлайн на сайті OpenAI. В App Store раніше було кілька застосунків, що використовують програмне забезпечення OpenAI, але жоден з них не був розроблений самим OpenAI.