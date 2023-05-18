Helsi сповіщатиме про кожен новий запис в е-кабінеті. Оновлення зробили після скандалу з фейковими записами

Минулого тижня українці помітили, що в електронних кабінетах медичної системи Helsi зʼявилися записи та візити до лікарів, яких вони насправді не планували. Дехто припустив, що медики таким чином «‎забивають» робочі дні, щоб отримати зарплату, а в МОЗ пообіцяли розібратися з проблемою.

Як рішення цієї проблеми медичний сервіс Helsi поліпшив контроль над обліковими записами для пацієнтів. Відтепер у застосунку кожен пацієнт одразу отримуватиме сповіщення про заплановані та завершені прийоми у лікаря, йдеться в повідомленні компанії.

«Додатковий функціонал покращить контроль за прийомами. Запланувавши прийом, отримавши направлення до вузькопрофільного фахівця або на чергову бустерну дозу, пацієнт отримає повідомлення з чітким повідомленням про запис, щойно внесений лікарем», — зазначив СЕО Helsi Євген Донець.

За даними Helsi, більшість записів про «фейкові прийоми» лікарі внесли внаслідок вакцинації, виписаного направлення або рецепта.

Оновлення сервісу передбачають чотири автоматичних push-повідомлення в застосунку: про запланований прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини та про завершений прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини.

Також у застосунку зʼявилася можливість поскаржитися на прийом.

Щоб відстежити прийоми своєї дитини, потрібно зареєструвати її в застосунку як повʼязану особу.