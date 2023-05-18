Дослідження: Учені показали перших тварин на Землі

Дослідники знайшли відповідь на багатовікове запитання, якою була перша тварина на Землі. Нею виявилася гребінчаста медуза.

Дослідження опублікували в науковому журналі Nature, де «посунули» попередніх кандидатів на першість — губок (Porifera). Вони анатомічно прості, не мають нервової системи, саме тому їх вважали першими тваринами світу.

Морський агрус — це найвідоміша гребінчаста медуза. Andrey Nekrasov / imageBroker / Getty Images

Водночас гребінчасті медузи мають більш складну диференційовану нервову систему. Науковці дійшли висновку, що еволюція це не прямий маршрут до складності організмів.

Початкові аналізи генів показали, що першими все ж були губки, тоді як інші вказували на лідерство гребінчастих медуз. Після великої кількості досліджень учені побачили порядок еволюційних подій між цими організмами: губки та більш сучасні тварини мають однакові ознаки рідкісного типу злиття та перебудови хромосом, а у гребінчастих медуз такого не було — їхній геном схожий на одноклітинні організми.

Дослідники кажуть, що провели справжню детективну роботу, щоб переконатися у правильності своїх висновків, «тому що ми маємо справу з відносно невеликими групами генів і, можливо, мільярдом років розбіжності між тваринами та тими, хто до них не еволюціонував».