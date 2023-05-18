У Колумбії знайшли дітей, які прожили у джунглях два тижні після авіатрощі. Серед них було 11-місячне немовля

У Колумбії знайшли живими чотирьох дітей через два тижні після того, як їхній літак розбився в густих джунглях. Серед врятованих — 11-місячне немовля і діти 4, 9 і 13 років.

Про це пише SkyNews.

На борту літака Cessna 206 було семеро людей, коли в нього відмовив двигун. Троє дорослих, зокрема пілот, загинули одразу — їхні тіла знайшли всередині літака.

Усі діти вижили та вирушили у джунглі. Рятувальники під час пошукової операції знаходили фрукти, які ті їли, а також імпровізовані укриття з рослин.

До пошуків залучали літаки й гвитокрили армії та Повітряних сил Колумбії.