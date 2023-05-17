Науковці знайшли потенційну протиотруту від блідої поганки

Науковці знайшли потенційну протиотруту від сильного токсину, що міститься в найотруйнішому грибі у світі — мухоморі зеленому, або блідній поганці. Цей гриб стає причиною 90% смертей від грибів у світі.

Про це пише The Guardian.

Основний токсин у блідій поганці — пептид α-аманітин, що призводить до печінкової та ниркової недостатності. Китайські та австралійські дослідники вважають, що його може блокувати індоціаніновий зелений — барвник, який використовують у медичній візуалізації.

Препарат випробували на мишах і на клітинних тканинах людини та виявили, що індоціаніновий зелений здатний запобігти пошкодженню печінки та нирок, спричиненому α-аманітином. Він також підвищив шанси на виживання після отруєння.

Науковці назвали результати багатообіцяючими, але, за їхніми словами, необхідні подальші клінічні експерименти — треба визначити, чи розповсюджується подібний ефект на людей.

Експерт із грибів і головний науковий співробітник Королівського ботанічного саду Сіднея, професор Бретт Саммерелл наголосив, що бліді поганки «надзвичайно небезпечні та токсичні». Їх часто сприймають за інші гриби через зовнішню схожість.