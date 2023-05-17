Нью-Йорк опускається під землю під вагою хмарочосів

Дослідники виявили, що американське місто Нью-Йорк поступово йде під землю під вагою хмарочосів. Він опускається зі швидкістю 1—2 міліметри на рік.

Про це пише Science Alert.

Команда науковців підрахувала, що понад мільйон будівель міста важать 764 мільярди кілограмів. Потім вони розділили місто на сітку з квадратів розміром 100 на 100 метрів і дізналися тиск з урахуванням сили тяжіння. Дороги, тротуари, мости, залізниці та інші асфальтовані території Нью-Йорка не враховували.

Потім геологи змоделювали поведінку різних ґрунтів і порівняли їх із супутниковими даними, що вимірюють висоту поверхні землі. Результати нанесли на карту, щоб оцінити осідання по всьому місту. Дослідники попереджають, що розвиток урбанізації, зокрема дренаж і відкачування ґрунтових вод, може лише посилити проблему просідання ґрунту в Нью-Йорку. Наразі в місті проживають 8 мільйонів людей.

Також Нью-Йорк посідає третє місце за ризиком майбутніх повеней. Велика частина нижнього Манхеттена розташована лише на 1—2 метри над поточним рівнем моря.