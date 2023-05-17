В Австралії 65 жінок отримали поштою використані презервативи

Такі листи, які також містили рукописні повідомлення, надіслали за адресами в південно-східному та східному Мельбурні. Поліція вважає, що жертви повʼязані між собою та є частиною цілеспрямованої атаки.

Усі 65 жінок у 1999 році відвідували приватну школу для дівчаток Kilbreda College. Адреси жінок були взяті зі щорічника, який вони склали ученицями ще 24 роки тому. Багато листів із презервативами відправляли на старі домашні адреси жінок, які вказані в щорічнику.

Деякі листи були написані від руки, деякі надруковані, але всі вони містили «наведення на роздуми та погрози й повідомлення сексуального характеру». Слідчі вже аналізують почерк і ДНК.

«Ми не знаємо, який звʼязок із школою. Це може бути колишній учень, співробітник, це може бути хтось, хто знайшов цей щорічник у смітті», — розповіли в поліції.