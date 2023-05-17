Маск назвав віддалену роботу «морально неправильною»

Американський мільярдер Ілон Маск вважає, що працювати з дому це «морально неправильно».

В інтервʼю CNBC Маск заявив, що віддалена робота знижує продуктивність, а також надсилає неправильний сигнал працівникам заводів та іншим робітникам, які не мають такої можливості.

«Люди будують автомобілі, обслуговують автомобілі, будують будинки, ремонтують будинки, готують їжу, роблять усі ті речі, які люди споживають. Безглуздо припускати, що вони мають ходити на роботу, а ви ні», — сказав він.

«Це не просто питання продуктивності. Я думаю, що це неправильно з моральної точки зору», — додав Маск.

Мільярдер назвав айтівців, про яких, зокрема, йшла мова, «ноутбучним класом, який живе у ла-ла-ленді».