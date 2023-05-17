«Можливо, Кримом зараз доречніше шантажувати, ніж відвойовувати його». Провідні світові медіа про війну 16 травня

Філософ Френсіс Фукуяма висловився за прийняття України в НАТО якнайшвидше: на його думку, що суголосна позиції експосла США в НАТО Іво Даадлера, про яку ми писали вчора, лише Північноатлантичний альянс стане достатньою запорукою для того, щоб війна з росією припинилась. Про це Фукуяма пише в есеї в очолюваному ним виданні American Purpose. В інших випадках, принаймні поки росію очолює путін, будь-яку паузу росіяни використають, щоб накопичити сили та завдати нового удару. А всілякі меморандуми про гарантії безпеки матимуть таку ж вагу, як Будапештський ― ним знехтували і росія, і Захід. Тому «ніщо менше за 5 статтю уставу НАТО [в якій напад на одного члена Альянсу вважається нападом на весь Альянс] довготривалого спокою не принесе».

Зараз ані Захід, ані росіяни до членства України в Альянсі не готові, пише Фукуяма. Однак до кінця поточного року ситуація може суттєво змінитись. Головне, що на неї вплине, ― це якщо український контрнаступ принесе «значний успіх». Під останнім Фукуяма має на увазі відвоювання ЗСУ південних регіонів, зокрема південної частини Херсонської та Запорізької областей. Це важливо з кількох причин. По-перше, порти України в Азовському морі й аграрно цінні землі Приазовʼя і Херсонщини дуже важливі для економічного розвитку України в майбутньому. По-друге, у цих регіонах залишається багато патріотично налаштованих українців ― більше, ніж на тих, які росіяни окупували раніше. Репресії проти них постійні, і що швидше Україна відвоює ці землі, то менше страждань зазнає населення цих регіонів. І, по-третє, відвоювання півдня Херсонщини заблокує росіянам сухопутний коридор до Криму та створить передумови для звільнення півострова. Коли путін постане перед вибором ― піти з Криму чи погодитись на Україну в НАТО, він точно обере друге, оскільки перше автоматично означатиме його поразку як президента росії ― найімовірніше, фатальну. «Києву буде непросто відвоювати Крим через вузькі перешийки. Але ЗСУ зможуть бомбити місцеві військові бази, знищити Керченський міст і перекрити водопостачання через Північнокримський канал. Тримати Крим у заручниках наразі може бути значно ефективніше для України, аніж звільняти його», ― пише Фукуяма.

Складно уявити, що росія письмово погодиться на вступ України до НАТО, а Україна відмовиться від планів повернути Крим і окуповану частину Донбасу, визнає філософ. Однак попри відсутність формального договору це може підтверджуватись припиненням вогню в реальності. Єнс Столтенберг уже заявляв, що Україну приймуть до НАТО, щойно припиняться активні бойові дії. На думку Фукуями, перемир’я після українського контрнаступу ― найкраща і вигідна для всіх нагода це зробити.

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