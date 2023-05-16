Країни Євросоюзу спільно схвалили перші у світі комплексні правила регуляції криптовалюти

Держави-члени Європейського Союзу схвалили перший у світі комплекс правил регулювання криптовалюти за рекомендацією Європарламенту, передає Reuters.
Спільне рішення країн ЄС міністр фінансів Швеції аргументувала так: правила потрібні, аби захистити європейців, які інвестують у криптовалюту, і зупинити відмивання грошей чи фінансування тероризму за допомогою криптоіндустрії.
Комплексні правила вимагають від криптовалютних компаній мати лізенції, щоб вони могли випускати, торгувати і зберігати криптоактиви, токенізовані активи і стейблкоїни в усіх країнах блоку.
- Європарламент проголосував за закон МіСА (так називаються комплексні правила регулювання), зокрема, на тлі краху криптобіржі FTX. Це також стало однією з причин рішення країн ЄС.
- У США збанкрутував Signature Bank, популярний серед криптовласників. Це був крах другого великого банку за три дні. Першим став Silicon Valley Bank.