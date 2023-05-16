У Німеччині виявили сліди стародавніх людей віком 300 тисяч років

Науковці досліджують відбитки ніг, виявлені біля міста Шенінген у Німеччині. Ймовірно, їх залишила гейдельберзька людина, яка мешкала на цій території близько 300 тисяч років тому. Але без зразків кісток і зубів неможливо з упевненістю визначити, хто їх залишив.

Про це пише IFL Science.

Відбитки знайшли на палеолітичній стоянці у місті Шенінген у нинішній Нижній Саксонії. У 1990-х роках археологічні групи витягли її з вугільної шахти. У міжльодовикові епохи там було розташоване озеро, яке привертало увагу тварин і давніх людей.

Senckenberg/University of Tübingen

Два з трьох слідів, імовірно, залишили діти чи підлітки. Неподалік від слідів також знайшли камʼяні знаряддя праці та кістки коня, висічені загостреним каменем.