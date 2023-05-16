У Канаді закривається антикапіталістичне кафе з моделлю «плати, скільки зможеш». Бізнес зазнав краху вже через рік

Так зване антикапіталістичне кафе The Anarchist у Торонто закривається після року роботи. Його власник пояснює таке рішення «відсутністю спадкового багатства та початкового капіталу в нинішнього покоління».

Про це пише FoxNews.

The Anarchist позиціонувалося як «антикапіталістичне, антиколоніальне кафе, магазин і радикальний громадський простір на вкраденій землі».

Там хотіли зробити каву доступною для всіх і використали модель «плати, скільки можеш», коли людина обирає будь-що з меню і дає за це рівно стільки, скільки вважає за потрібне.

Узимку кафе відчуло проблеми, як сказав власник, тоді йому не вдалося «пережити тихий зимовий сезон і розвиватися так, як це було потрібно для довгострокової перспективи». Тепер він хоче використати «величезний успіх» свого антикапіталістичного закладу для майбутніх проєктів.