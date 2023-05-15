«Нова пошта» зʼявиться у Чехії. У планах — відділення в Румунії й Німеччині

Компанія «Нова пошта» відкриє відділення у Празі (Чехія) уже в червні.
Про це «Бабелю» підтвердили в компанії.
На одному з двох відділеннь у Празі — Nova Post — можна буде отримувати й відправляти посилки вагою до 30 кг, а на іншому — до 1 000 кг.
Ще одне чеське відділення «Нової пошти» зʼявиться у місті Брно, проте коли саме — точно невідомо. Також у планах компанії відкрити відділення в Німеччині та Румунії.
- Кілька місяців тому «Нова пошта» відкрила перше відділення в Литві. Воно розташоване в столиці — Вільнюсі.
- «Нова Пошта» відкрила вже 19 відділень у Польщі. Адреси та графік роботи відділень у Польщі можна знайти за цим посиланням.