Професор із Флориди побив світовий рекорд. Він пробув під водою без розгерметизації 74 дні

Професор Університету Південної Флориди 55-річний Джозеф Дітурі побив світовий рекорд щодо тривалості перебування під водою без розгерметизації. Він провів на дні лагуни завглибшки понад 9 метрів у Флориді понад 74 дні.

Про це повідомляє BBC.

Чоловік поки що не планує зупинятися і хоче залишатися в підводному будиночку щонайменше 100 днів.

Професор продовжує вести онлайн-заняття з біомедичної інженерії. Щоб бути зайнятим, він щодня прокидається о пʼятій ранку тренуватися. Харчується продуктами з високим вмістом білка (яйця та лосось), а найбільше сумує за сонцем.

У рамках проєкту Дітурі вивчає, як організм людини реагує на тривалий вплив екстремального тиску. Дослідники аналізують здоровʼя 55-річного чоловіка, а також психологічні наслідки такої довгої ізоляції та «увʼязнення».

Професор Дітурі має прізвисько «Доктор Глибоке Море». Він розпочав свій експеримент 1 березня в підводному будиночку Джулса — це невеличка кімната, розташована на дні лагуни у Флорида-Кіс.

Попередній світовий рекорд щодо тривалості перебування під водою без розгерметизації — 73 дні. Його у 2014 році встановили два професори в тому ж будиночку.