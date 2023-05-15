На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росія сконцентрувала 152 тисячі військових

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росія зосередила орієнтовно 152 тисячі особового складу російських військ.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна.

За його словами, розвідка не вбачає ознак відведення російських бойових підрозділів із цих регіонів. Навпаки, окупанти готуються до оборони та примусово вивозять цивільне населення з окупованих територій.

«Йдеться про людей, які або свідомо працювали на ворога, або були змушені це робити. Їм розповідають, що там скоро почнуть бойові дії, що цю територію нібито будуть обстрілювати та бомбити, тому переконують виїжджати і працювати далі з росіянами», — розповів Черняк.

Під приводом так званої евакуації росіяни хочуть вивезти з Енергодару приблизно 3 100 людей, з яких 2 700 — працівники окупованої Запорізької атомної електростанції. «Енергоатом» повідомляє, що йдеться про персонал, який підписав контракт із «Росатомом». Їхня депортація загрожує безпечній експлуатації АЕС.