Українці обрали національне журі «Євробачення-2023»

Українці обрали склад національного журі «Євробачення-2023» у мобільному застосунку «Дія». Обирали п’ятірку журі з десяти кандидатів, яка обирала найкращих виконавців у фіналі Євробачення-2023.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
За підсумками голосування до складу національного журі увійшли:
- Олександр Фоззі Сидоренко, співак, учасник гурту ТНМК — 21%
- Світлана Тарабарова, співачка, композиторка й авторка пісень — 17%
- Тоня Матвієнко, заслужена артистка України — 13%
- Собчук Олег, фронтмен і засновник гурту «СКАЙ» — 11%
- Євгеній Хмара, композитор і піаніст — 10%
Головою національного журі став Олександр Фоззі Сидоренко, який отримав найбільше голосів.
13 травня у британському Ліверпулі стартував фінал пісенного конкурсу «Євробачення». Його відкрив виступ Kalush Orchestra. Переможці тогорічного конкурсу виконали мешап хіта «Стефанія» і нову пісню Changes.