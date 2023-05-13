Верховний представник ЄС підтвердив, що світові військові витрати за 2022 рік сягнули $2,2 трильйона

У 2022 році світові військові витрати зросли до історичного максимуму, досягнувши $2,2 трильйона.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

«Можна вважати, що це через війну росії проти України. Безумовно, військові витрати в країнах Європи на 30% вищі, ніж у 2013 році, до захоплення Криму росією», — зазначив він.

За словами Борреля, в Азії тенденція до збільшення військових витрат ще більша. Минулого року військові витрати в Азії та Океанії були на 45% вищими, ніж у 2013 році.

«За десять років ми збільшили наші військові витрати на 30% і на 45%. Це свідчить про те, що з кожним днем світ, у якому ми живемо, стає все більш небезпечним», — зазначив верховний представник ЄС.