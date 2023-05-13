Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Загинули двоє людей, зокрема дитина

Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Загинули двоє людей, зокрема 15-річна дівчина. Десять людей отримали поранення — серед них двоє підлітків 15 та 16 років.Снаряди пошкодили і зруйнували багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини. Попередньо, окупанти стріляли з реактивної системи залпового вогню «Смерч».

telegram / Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).