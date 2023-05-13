Сатурн повернув собі статус планети з найбільшою кількістю супутників у Сонячній системі. Кілька місяців тому його випередив газовий гігант Юпітер.

Про це повідомляє The Guardian.

У Сатурна відкрили ще 62 нові супутники, внаслідок чого їхня офіційна загальна кількість досягла 145. Юпітер, який додав 12 супутників до свого рахунку в лютому, має 95 супутників.