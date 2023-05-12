В Африці вбили одного з найстаріших левів у світі. Це зробили кенійські пастухи

У Кенії пастухи вбили лева на імʼя Лункійто, якого Всесвітня федерація дикої природи вважала чи не найстарішим левом світу. Йому було 19 років.

Про це пише BBC.

Слабкий і старий лев забрів у село, яке межує з національним парком Амбоселі на півдні Кенії, шукаючи їжу в сезон посухи. Тоді пастухи злякалися за свою худобу й убили Лункійто.

Природоохоронна організація Lion Guardians заявила, що це «найстаріший лев-самець у нашій екосистемі, а можливо, в усій Африці».

Майже всі леви живуть в Африці, ще трішки — в Індії. Їхня середня тривалість життя на волі становить близько 13 років.

Зараз фахівці з охорони дикої природи закликають приділити більше уваги захисту диких тварин.