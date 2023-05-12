Британський Vogue вперше в історії випустив журнал, надрукований шрифтом Брайля

У травні британський Vogue вперше випустив журнал, надрукований шрифтом Брайля — він дозволяє читати людям з вадами зору. Цей випуск також можна послухати в аудіоформаті.

Травневий випуск представив матеріали про 19 «яскравих, красивих і вражаючих» людей з обмеженими можливостями зі сфери моди, спорту, мистецтва та активізму.

Vogue обіцяє безплатно надіслати журнал зі шрифтом Брайля читачам, які залишили заявку на сайті й офіційно підтвердили проблеми із зором. Скачати його можна теж безплатно.

Генеральна директорка консультаційної компанії з питань доступності Tilting the Lens Сінеад Берк зауважила, що особливий травневий журнал британського Vogue лише «початок, а не пункт призначення».