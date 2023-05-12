Велика Британія скасувала заборону на тестування косметики на тваринах

Верховний суд Великої Британії дозволив випробування хімічних компонентів косметики на тваринах. Це зробили заради відповідності законодавства нормам ЄС. Заборона на таке тестування діяла 25 років.

Про це пише BBC.

Тестування косметики або її інгредієнтів на тваринах у країні повністю заборонили в 1998 році. Виняток із заборони на випробування хімічної продукції на тваринах діяв лише для створення ліків.

Однак у 2020 році Європейське хімічне агентство (ECHA) постановило, що компаніям необхідно тестувати деякі інгредієнти на тваринах, щоб переконатися, що вони безпечні для працівників косметичних підприємств. Попри вихід з Європейського Союзу у 2020 році Велика Британія залишила ці правила чинними.

Міжнародна організація Cruelty Free International назвала скасування цієї заборони обурливим. Рішення Верховного суду також розкритикували понад 80 косметичних брендів, серед яких Unilever, Body Shop і Boots.