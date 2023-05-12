У ВМС США морських левів навчили грати у відеоігри

Науковці з військово-морської бази США в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, навчили морського лева грати у відеоігри.
Про це пише Yahoo News.
Морський лев на імʼя Спайк зрозумів концепцію управління курсором на екрані, а потім пройшов серію більш складних ігор.
За словами провідної дослідниці Келлі Віншип, морські ссавці відрізняються від людей тим, що не розчаровуюються у грі.
«Насправді морський лев не зневірююється і не кидає контролер», — сказала вона.
Спайк та інші морські леви беруть участь у Програмі морських ссавців ВМС США, у рамках якої вчені з Тихоокеанського центру військово-морської інформації (NIWC) і Національного фонду морських ссавців (NMMF) обʼєднуються, щоб піклуватися про морських левів і дельфінів ВМС США. У Програмі задіяні близько 300 людей і понад 120 морських левів і дельфінів.
- Програма морських ссавців ВМС США працює з 1959 року. Американські військові заявляють, що дельфіни та морські леви, які беруть у ній участь, здорові, щасливі та живуть довше, ніж ті, що мешкають у дикій природі, завдяки ветеринарній допомозі світового рівня.
- Тварини, які служать у ВМС США, підіймають на поверхню обʼєкти у портах, прибережних районах і з глибини у відкритому морі. Зокрема, морські леви знаходять на дні океану обладнання ВМС і приєднують до нього підводні троси. Дельфінів навчають шукати та відмічати місцерозташування підводних мін.