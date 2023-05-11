Google Maps запускає можливість створювати 3D-карти будь-якого маршруту. Їх генеруватиме штучний інтелект

Google Maps запускає нову функцію Immersive View. Вона дозволить створювати 3D-карти для визначених маршрутів.

Про це пише пресслужба компанії Google.

Ці карти генеруватиме штучний інтелект. Він поєднуватиме як зображення вулиць, так і супутникові знімки, для того щоб створити повноцінну модель майбутнього маршруту. Це дозволить користувачам у деталях роздивитися, як саме виглядатиме маршрут, де і повз що проходитиме, і які обʼєкти будуть розташовані поруч.

Google

Функція буде доступна для автомобільних, велосипедних та піших маршрутів. Найближчим часом її запустять у Амстердамі, Берліні, Дубліні, Флоренції, Лас-Вегасі, Лондоні, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Маямі, Парижі, Сіетлі, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Токіо та Венеції.