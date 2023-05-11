«Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів за допомогою ChatGPT

«Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів за допомогою штучного інтелекту ChatGPT. Про це компанія повідомила 11 травня.
Протягом одного дня вона отримує в середньому 1 300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них — текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше обробляли вручну — тепер цю роботу виконує ChatGPT. Штучний інтелект ChatGPT коректно визначає категорію звернення в 90% випадків.
Штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою — від «якості обслуговування» до «запізнень», після чого вже розбиті за категоріями звернення завантажуються в систему аналізу, яка дозволяє відслідковувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами.
Це дозволяє компанії пришвидшити аналіз відгуків та визначати найбільш проблемні ділянки — і, відповідно, оперативніше реагувати.
- ChatGPT — це найновіший чат-бот від дослідницького фонду OpenAI, який заснував Ілон Маск. 30 листопада 2022 року OpenAI зробила чат-бот доступним для безплатного публічного тестування. ChatGPT може імітувати діалог, відповідати на додаткові запитання, визнавати помилки, заперечувати неправильні передумови та відхиляти недоречні запити. У ЄС вже створюють робочу групу з ChatGPT, щоб встановити правила конфіденційності для штучного інтелекту.