Телескоп Hubble сфотографував скупчення галактик за 9 мільярдів світлових років від Землі

Телескоп Hubble сфотографував скупчення галактику сузірʼї Дракона, за 9 мільярдів світлових років від Землі.
Про це пише Space.
Це скупчення галактик має назву eMACS J1823.1+7822. Воно складається з кількох еліптичних галактик, які діють як гравітаційна лінза. Скупчення спотворює форму галактик навколо нього, надаючи їм витягнуту форму. Деякі з них схожі на дуги, а інші — на яскраві смуги.
Викривлення, спричинені скупченнями галактик на кшталт eMACS J1823.1+7822, можуть допомогти астрономам досліджувати темну матерію, яка становить близько 85% маси у Всесвіті. Вона невидима, оскільки не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням.
- Раніше космічний телескоп Hubble зробив зображення спіральної галактики NGC 4395 — у неї яскраве ядро завдяки розташованій там потужній чорній дірі, яка за масою майже в 10 тисяч разів перевищує Сонце.