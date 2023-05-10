У Канаді посадили під домашній арешт чоловіка, який закидав премʼєра Трюдо гравієм

Суд у Канаді призначив канадцю Шейну Маршаллу три місяці домашнього арешту та рік випробувального терміну за те, що він закидав гравієм премʼєр-міністра Джастіна Трюдо під час його передвиборчої кампанії в місті Лондон (провінція Онтаріо).

Про це пише CBC News.

Суддя заявив, що дії 26-річного Шейна Маршалла були «антидемократичними» й загрожували безпеці Трюдо та інших людей.

Чоловіка спочатку звинуватили у збройному нападі, але потім він визнав себе винним лише у нападі без зброї, за що передбачене полегшене покарання. Маршалл вибачився за свій вчинок у залі суду перед «усіма», але не згадував у промові імʼя Джастіна Трюдо.