У Канаді посадили під домашній арешт чоловіка, який закидав премʼєра Трюдо гравієм

Суд у Канаді призначив канадцю Шейну Маршаллу три місяці домашнього арешту та рік випробувального терміну за те, що він закидав гравієм премʼєр-міністра Джастіна Трюдо під час його передвиборчої кампанії в місті Лондон (провінція Онтаріо).
Про це пише CBC News.
Суддя заявив, що дії 26-річного Шейна Маршалла були «антидемократичними» й загрожували безпеці Трюдо та інших людей.
Чоловіка спочатку звинуватили у збройному нападі, але потім він визнав себе винним лише у нападі без зброї, за що передбачене полегшене покарання. Маршалл вибачився за свій вчинок у залі суду перед «усіма», але не згадував у промові імʼя Джастіна Трюдо.
- У вересні 2021 року в канадському місті Лондон натовп антивакцинаторів кидав гравій у премʼєр-міністра Джастіна Трюдо. За кілька днів до оголошення виборів уряд Трюдо заявив, що введе обовʼязкову вакцинацію для федеральних державних службовців і пасажирів, які подорожують всередині країни літаками й поїздами.