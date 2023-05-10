Uber тестує функцію бронювання авіаквитків у застосунку. Зараз вона доступна у Великій Британії

Сервіс виклику таксі Uber тепер можна використовувати для бронювання внутрішніх і міжнародних рейсів у Великій Британії — компанія планує вийти й на інші ринки з цією функцією.
Про це пише The Verge.
Як сказав генеральний менеджер Uber у Великій Британії Ендрю Брем, компанія зробить бронювання авіаквитків доступним для інших країн уже в «найближчі тижні», аби створити «суперзастосунок для подорожей».
Користувачі Uber можуть забронювати авіарейс, ввівши необхідні особисті дані, інформацію про подорож, пункт призначення та дати, щоб знайти потрібні рейси. Якщо переліт пропонує велика авіакомпанія, то вибрати собі місце й оплатити його можна буде одразу в застосунку.
Як відомо, Uber братиме комісію з кожного продажу авіаквитка та, імовірно, додасть додаткову комісію до бронювання квитків у майбутньому.
- Нещодавно сервіс Uber звинуватили в завищенні цін при виклику таксі з розрядженого телефону. Представник Uber запевнив, що їхній додаток не сканує і не вимірює заряд акумулятора телефону.
- До цього в Австралії Uber оштрафували на 21 мільйон доларів за ціновий обман клієнтів. Тоді компанія стягувала невелику плату за скасування виклику. Клієнти при цьому скасовували поїздку протягом пʼятихвилинного періоду, коли це мало бути безкоштовним.
- Тим часом Мінʼюст США подав позов проти Uber через дискримінацію людей з інвалідністю. Річ у тім, що час безкоштовного очікування на клієнта становить лише дві хвилини, а якщо людина користується інвалідним візком, то їй потрібно більше часу, аби доїхати до машини та сісти у неї. Через це клієнти з інвалідністю повинні доплачувати гроші.