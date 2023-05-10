У Руанді знайшли нове масове поховання жертв геноциду. Там лежать понад 1 100 тіл

Навесні на розкопках на півдні Руанди археологи виявили нове масове поховання жертв геноциду народу тутсі, який вчинили у 1994 році.

Про це пише France24.

У похованні знайшли понад 1 100 тіл людей, убитих під час різанини в церкві та парафії Мібірізі у квітні 1994 року.

Наразі це поховання вважається найбільшим із тих, які знайшли в період з 2020 року.