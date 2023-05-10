Reuters: Туреччина домовилася з росією про відтермінування платежів за газ на $600 мільйонів

Туреччина відтермінувала платежі за російський природний газ на $600 мільйонів до 2024 року.
Про це агентству Reuters повідомили два анонімних джерела.
За їхніми даними, до наступного року Туреччина може відкласти розрахунки з росією на суму до $4 мільярдів.
У неділю, 14 травня в Туреччині відбудуться вибори. Країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, а росія є її найбільшим постачальником. Угода про відтермінування платежів за газ певним чином зменшує тиск на валютні резерви Туреччини.
«Офіційно виплату в розмірі $600 млн перенесено на наступний рік. На це сильно вплинуло підвищення цін на енергоносії», — зазначив один із співрозмовників Reuters.
Міністерства енергетики обох країн, а також енергетичні компанії «Газпром» і Botas не відповіли на запити про коментарі.
- Раніше міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив, що Туреччина і росія уклали угоду, яка дозволяє Анкарі відстрочити платежі за енергоносії, але не повідомив жодних подробиць.
- У 2022 році вартість імпорту енергоресурсів до Туреччини досягла рекордних $100 мільярдів, а за рік до лютого 2023 року країна імпортувала 39% із загальних 53,5 мільярда кубометрів природного газу з росії.