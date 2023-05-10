Reuters: Туреччина домовилася з росією про відтермінування платежів за газ на $600 мільйонів

Туреччина відтермінувала платежі за російський природний газ на $600 мільйонів до 2024 року.

Про це агентству Reuters повідомили два анонімних джерела.

За їхніми даними, до наступного року Туреччина може відкласти розрахунки з росією на суму до $4 мільярдів.

У неділю, 14 травня в Туреччині відбудуться вибори. Країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, а росія є її найбільшим постачальником. Угода про відтермінування платежів за газ певним чином зменшує тиск на валютні резерви Туреччини.

«Офіційно виплату в розмірі $600 млн перенесено на наступний рік. На це сильно вплинуло підвищення цін на енергоносії», — зазначив один із співрозмовників Reuters.

Міністерства енергетики обох країн, а також енергетичні компанії «Газпром» і Botas не відповіли на запити про коментарі.