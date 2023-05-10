Фізик перетворив підземні поштовхи в американському парку Єллоустоун на мелодію для флейти

Фізик і композитор із британського Університету Доменіко Вічінанза проаналізував сейсмічну активність Єллоустонського національного парку у США та перетворив її на музичну партитуру.
Про це пише The Washington Post.
Сейсмограф зафіксував підземні поштовхи на озері Мері в центрі національного парку. Спочатку партитура має тональність соль мажор, а згодом переходить до мінорної тональності.
«Земні поштовхи, по суті, мають дуже структурну природу. Тож я намагаюся виділити та відфільтрувати звичайні частини структури й використати їх для створення музики», — розповів Вічінанза.
Музикант Алісса Шварц виконала цю мелодію на флейті для живої аудиторії в Атланті.
- У березні Доменіко Вічінанза перетворив на музику хвилі міжзоряного простору. Дослідник використовував дані космічного апарату NASA «Вояджер-1», який вивчав Сонячну систему та простір за її межами.