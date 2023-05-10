Фізик перетворив підземні поштовхи в американському парку Єллоустоун на мелодію для флейти

Фізик і композитор із британського Університету Доменіко Вічінанза проаналізував сейсмічну активність Єллоустонського національного парку у США та перетворив її на музичну партитуру.

Про це пише The Washington Post.

Сейсмограф зафіксував підземні поштовхи на озері Мері в центрі національного парку. Спочатку партитура має тональність соль мажор, а згодом переходить до мінорної тональності.

Музична партитура, створена на основі даних про сейсмічні поштовхи в Єллоустоунському парку. Courtesy of Domenico Vicinanza, Anglia Ruskin University

«Земні поштовхи, по суті, мають дуже структурну природу. Тож я намагаюся виділити та відфільтрувати звичайні частини структури й використати їх для створення музики», — розповів Вічінанза.

Музикант Алісса Шварц виконала цю мелодію на флейті для живої аудиторії в Атланті.