Росія виходить із Договору про звичайні збройні сили в Європі. Документ обмежував кількість зброї

Росія повністю вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі, який підписали з країнами НАТО в 1990 році в Парижі.

Відповідний указ президент рф володимир путін підписав 10 травня.

Росія припинила участь у цьому Договорі ще у 2007 році, однак вона залишалася країною-учасницею договору.

Документ (ось його текст) обмежував кількість озброєнь і бойової техніки для країн-учасниць, а також передбачав знищення надлишкової зброї. Колективно учасники договору погодилися, що жодна сторона не може мати більше, ніж:

20 тисяч танків;

20 тисяч одиниць артилерії;

30 тисяч бойових броньованих машин;

6 800 бойових літаків;

2 тисячі ударних гелікоптерів.

Угода також встановила однакові ліміти техніки, які активні підрозділи можуть розгорнути:

16 500 танків;

17 000 одиниць артилерії;

27 300 бойових броньованих машин.

Щоб досягти необхідної максимальної чисельності, зайве обладнання мали знищити або, якщо можливо, переобладнати для невійськових цілей. Україна ратифікувала цю угоду 1 липня 1992 року, вона безстрокова.