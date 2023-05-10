Рішення України перенести День перемоги на 8 травня як стусан росії. Провідні світові медіа про війну 9 травня

Рішенню Володимира Зеленського перенести святкування Дня перемоги у Другій світовій війні з 9 на 8 травня присвячено найбільшу частку статей закордонних ЗМІ про Україну за останню добу. Відповідні матеріали випустили, зокрема, The Hill, Reuters та Politico. Усі видання повʼязують це рішення з поточною війною росії з Україною ― вони зазначають, що цим кроком українська влада ще більше віддалила країну від росії та спільного минулого. Politico взагалі називає це рішення «стусаном» для росії та зокрема для путіна, який зробив усе можливе для перетворення «Великої вітчизняної війни» на культ серед росіян. Зеленський же публічно показав, що і він, і українці нехтують цим культом.

Натомість цей крок робить Україну ближчою до Європи, зазначають видання. 8 травня ― головний день для відзначення перемоги над нацизмом у світі, адже фактичне завершення участі Німеччини у війні відбулося пізно ввечері 8 травня. Крім того, символічно й те, що 9 травня в Україні тепер відзначатимуть День Європи ― як і на більшій частині континенту, адже саме в цей день було підписано так звану декларацію Роберта Шумана (французького міністра закордонних справ початку 1950-х років), який запропонував створити міжнаціональне європейське обʼєднання заради миру й стабільності на континенті. Тепер це одне з головних свят ЄС, і Україна, запроваджуючи його у себе, вкотре підкреслює свою мету стати повноцінним членом цього обʼєднання, зазначають видання. І додають, що за останній рік Україна значно просунулась у справі отримання членства ЄС ― що також не може не дратувати російського диктатора.

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