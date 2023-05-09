Американське ФБР заявило про ліквідацію шкідливого програмного забезпечення — його використовували спецслужби росії

Американське Федеральне бюро розслідувань заявило, що ліквідувало глобальний пакет шкідливого програмного забезпечення, яке використовувала російська Федеральна служба безпеки (ФСБ).

Про це пише Reuters.

Чиновники США вважають ці програми головним інструментом кібершпигунства росії. Вашингтон очікує, що проведена ФБР операція «викорінить [російське шпигунство] з віртуального поля бою».

Глобальне шкідливе програмне забезпечення відоме як Snake. Його використання Сполучені Штати закидають підрозділу 16 Центру ФСБ росії під назвою Turla.

За словами високопоставленого чиновника ФБР, Turla протягом 20 років діяла проти країн НАТО, установ США, технологічних компаній тощо.