Victoriaʼs Secret перезапускає своє шоу у форматі фільму після чотирирічної перерви

Восени бренд жіночої білизни Victoriaʼs Secret перезапустить щорічний показ Victoriaʼs Secret Fashion Show у форматі повнометражного фільму. Так бренд хоче переосмислити свої минулі шоу, за які його критикували через сексизм.
Про це пише Bloomberg.
У фільмі покажуть митців та дизайнерів зі всього світу, зокрема, знімуть модні колекції від 20 модельєрів із чотирьох міст — Боготи, Лагосу, Лондону та Токіо. Вони мають підкреслювати «індивідуальність жіночих історій і поглядів», каже головний креативний директор Victoriaʼs Secret Рауль Мартінез.
Одна частина фільму буде про те, як створюються колекції, а інша демонструватиме самі дизайни, які не обмежуватимуться спідньою білизною і можуть включати сукні чи верхній одяг.
Victoriaʼs Secret описує фільм як поєднання старого і нового, тому наскільки оновлена програма шоу у форматі фільму буде відрізнятися від оригіналу — невідомо. У новому шоу також візьмуть участь супермоделі та артисти.
- У листопаді 2019 року показ Victoriaʼs Secret Fashion Show скасували через кілька суперечок навколо бренду, у тому числі довкола покійного Джеффрі Епштейна (був фінансовим радником мільярдера Леса Векснера — власника корпорації L Brands, до якої входить Victoria’s Secret) та проблеми із зображенням жіночого тіла. Головною особливістю показів були моделі з ідеальними за мірками індустрії параметрами, однак у 2018 році шоу Victoriaʼs Secret мало найнижчі рейтинги, ніж будь-коли, і зазнало критики як сексистське й застаріле.
- Через кілька місяців, у лютому 2020 року, компанія зіткнулася з іще більшою негативною реакцією після повідомлення The New York Times, в якому L Brands, материнська компанія Victoriaʼs Secret, звинуватила колишнього директора з маркетингу Едварда Разека у створенні «культури жінконенависництва і знущань».
- Утім, у березні 2023 року Victoriaʼs Secret вирішив повернути щорічний показ Victoriaʼs Secret Fashion Show. Представник Victoria Secret & Co. заявив The Hollywood Reporter, що бренд «завжди впроваджує інновації та ідеї в усіх сферах бізнесу, щоб продовжувати ставити наших клієнтів у центр всього, що ми робимо».