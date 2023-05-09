Сицилійське містечко заплатить €5 тисяч охочим переїхати туди. Але є умова

Містечко Петралія-Сопрана на італійському острові Сицилія заплатить по €5 тисяч людям, які переїдуть туди жити. Така опція доступна як родинам, так і одинакам.
Про це пише Euronews.
Щоб отримати таку можливість, треба оформити заявку. Її слід подати до 10 травня 2023 року. Охочі мають звернутися безпосередньо до міської ради. Також учасники повинні придбати у муніципалітеті нерухомість і за необхідності відреставрувати її.
Влада міста сподівається, що ця ініціатива сприятиме збільшенню населення і відродить нежилі будинки.
- Петралія Сопрана вважається одним із найкрасивіших сіл Італії, проте наразі в місті залишилися лише 2 992 мешканці. Там стоять порожніми понад 50 будинків.