Китай став першою у світі країною, де людину затримали за створення фейкової новини на основі ChatGPT

Китай став першою у світі країною, яка затримала людину за створення фейкових новин за допомогою чат-боту ChatGPT.

Про це повідомляє South China Morning Post (SCMP).

Інцидент стався у провінції Ганьсу, що на північному заході Китаю. П затримала чоловіка на прізвище Хун за «використання технологій штучного інтелекту для публікації хибної інформації».

На думку слідства, підозрюваний опублікував неправдиву новину, в якій стверджувалося, що девʼятеро людей загинули внаслідок аварії місцевого потяга 25 квітня. Вигадану новину встигли прочитати понад 15 тисяч людей.

На початку травня віцепрезидент Google і «хрещений батько» штучного інтелекту Джеффрі Хінтон звільнився з компанії. Свій відхід він пояснив прагненням чесно і відкрито попереджати суспільство про ризики використання нейромереж, не вступаючи в конфлікт із корпоративними інтересами. На думку Хінтона, розвиток ШІ може сприяти поширенню дезінформації.

ChatGPT

ChatGPT є найновішим чат-ботом від дослідницького фонду OpenAI, який заснував Ілон Маск. 30 листопада 2022 року OpenAI зробила чат-бот доступним для безплатного публічного тестування. ChatGPT може імітувати діалог, відповідати на додаткові запитання, визнавати помилки, заперечувати неправильні передумови та відхиляти недоречні запити.

The Guardian пише, що перші користувачі описували цю технологію як альтернативу Google, оскільки вона здатна надавати описи, відповіді та рішення на складні питання, включно зі способами написання коду, а також вирішувати проблеми компонування і запити оптимізації.

В Україні цей чат-бот запрацював у середині лютого. Спробувати попрацювати з ChatGPT можна за посиланням.