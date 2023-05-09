Телескоп «Джеймс Вебб» сфотографував пояси астероїдів навколо молодої зірки. Там можуть формуватися планети

Космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб» сфотографував пояси астероїдів, що оточують молоду зірку Фомальгаут. Вона розташована у 25 світлових роках від Землі.

Про це пише Space.

На зображенні видно три пояси, що простягаються на 23 мільярди кілометрів від зірки — це приблизно у150 разів більше за відстань між Землею та Сонцем.

ESA / NASA

У 1983 році астрономи виявили пилову структуру навколо Фомальгаута за допомогою інфрачервоного астрономічного супутника NASA. Проте два внутрішні пояси вперше «побачив» саме «Джеймс Вебб».

Науковці вважають, що пилові пояси навколо молодої зірки — це уламки від зіткнень великих космічних тіл, зокрема астероїдів і комет.

Також команда астрономів зафіксувала в зовнішньому кільці астероїдів Фомальгаута велику хмару пилу. Її наявність може вказувати на формування нових планет. Така хмара може виникнути від зіткнення між двома планетами, які формуються.